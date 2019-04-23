Наталья Рудова продемонстрировала в Instagram «самый удобный лук в поездку»

Хотя на нескольких фото, сделанных в столице Италии, Наталья Рудова облачена в легкие сарафаны, по словам актрисы, самая удобная одежда в поездку выглядит совсем не так. Пост соответствующего содержания знаменитость оставила к одному из снимков, опубликованных в соцсети. На нем артистка одета в черный костюм спортивного стиля, из-под которого виден «рваный» топ белого цвета. Образ знаменитости дополняют белые кроссовки и черная сумочка.Поклонники Натальи Рудовой порадовались, что их любимица прекрасно проводит время. Они также написали в ее адрес комплименты, отметив, что она выглядит роскошно, фантастично и восхитительно.