Глюкоза опубликовала снимок в купальнике и намекнула о вечерних планах
Певица Глюкоза обнародовала в личном Instagram-аккаунте новую откровенную фотографию. Она надела розовый купальник и сообщила о вечерних планах.
Улыбающаяся на снимке певица сидит на фоне изображения мультипликационных персонажей Тома и Джерри, при этом в кадре кот пытается выкурить игрушечную сигарету. «Планы на вечер», подписан снимок звезды.
Некоторые пользователи отрицательно отнеслись к публикации такого материала со стороны Глюкозы. По их мнению, она выглядит практически обнаженной, пытаясь продемонстрировать едва ли не собственные интимные места, а ее планами являются якобы намерение покурить и поймать мышь. Другие боле терпимо отреагировали на эротическое фото, поинтересовавшись у певицы, каким образом ей удается сохранять стройное тело. Фанаты попросили Чистякову-Ионову не жадничать, а написать, какие продукты она ест и что делает для отличной физической формы.
Улыбающаяся на снимке певица сидит на фоне изображения мультипликационных персонажей Тома и Джерри, при этом в кадре кот пытается выкурить игрушечную сигарету. «Планы на вечер», подписан снимок звезды.
Некоторые пользователи отрицательно отнеслись к публикации такого материала со стороны Глюкозы. По их мнению, она выглядит практически обнаженной, пытаясь продемонстрировать едва ли не собственные интимные места, а ее планами являются якобы намерение покурить и поймать мышь. Другие боле терпимо отреагировали на эротическое фото, поинтересовавшись у певицы, каким образом ей удается сохранять стройное тело. Фанаты попросили Чистякову-Ионову не жадничать, а написать, какие продукты она ест и что делает для отличной физической формы.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:06