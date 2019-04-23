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Глюкоза опубликовала снимок в купальнике и намекнула о вечерних планах

Певица Глюкоза обнародовала в личном Instagram-аккаунте новую откровенную фотографию. Она надела розовый купальник и сообщила о вечерних планах.
Глюкоза опубликовала снимок в купальнике и намекнула о вечерних планах

Улыбающаяся на снимке певица сидит на фоне изображения мультипликационных персонажей Тома и Джерри, при этом в кадре кот пытается выкурить игрушечную сигарету. «Планы на вечер», подписан снимок звезды.

Некоторые пользователи отрицательно отнеслись к публикации такого материала со стороны Глюкозы. По их мнению, она выглядит практически обнаженной, пытаясь продемонстрировать едва ли не собственные интимные места, а ее планами являются якобы намерение покурить и поймать мышь. Другие боле терпимо отреагировали на эротическое фото, поинтересовавшись у певицы, каким образом ей удается сохранять стройное тело. Фанаты попросили Чистякову-Ионову не жадничать, а написать, какие продукты она ест и что делает для отличной физической формы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:06

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