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Люди стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях

Немецкие ученые провели исследование и узнали, как изменяется поведение людей при смене партнеров. Оказалось, что многие стремятся повторять предыдущие модели поведения уже в новых отношениях и не всегда дают себе в этом отчет.
Люди стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях

Ученые провели масштабное исследование и изучили три группы людей: от 15 до 17 лет, от 25 до 27 лет и от 35 до 37 лет. Всего было рассмотрено 12 402 человека, но для итогового изучения отобрали только 554. Этих людей опрашивали на предмет их бывших отношений. У них интересовались степенью удовлетворенности отношениями в целом и половой жизнью в частности. После этого добровольцам нужно было ответить на более подробные вопросы: частота секса и конфликтов, уровень восхищения партнеров друг другом, реализация и развитие потенциала личности, и многое другое. Параллельно с этим ученые вели личное дело каждого из 554 человек, где указывали их возраст, пол, продолжительность первых отношений и результаты пятифакторной модели (невротизм, экстраверсия, открытость опыту, соглашение и добросовестность).
Люди стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях

Оказалось, что большинство людей стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях. Многие из них даже не замечают никаких изменений после смены партнера. Ученые связывают это с неосознанной попыткой человека исправить прошлые ошибки и получить то, что не удалось раньше. Очень часто это приводит человека к замкнутому кругу похожих отношений.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:39

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