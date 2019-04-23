Люди стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях





Ученые провели масштабное исследование и изучили три группы людей: от 15 до 17 лет, от 25 до 27 лет и от 35 до 37 лет. Всего было рассмотрено 12 402 человека, но для итогового изучения отобрали только 554. Этих людей опрашивали на предмет их бывших отношений. У них интересовались степенью удовлетворенности отношениями в целом и половой жизнью в частности. После этого добровольцам нужно было ответить на более подробные вопросы: частота секса и конфликтов, уровень восхищения партнеров друг другом, реализация и развитие потенциала личности, и многое другое. Параллельно с этим ученые вели личное дело каждого из 554 человек, где указывали их возраст, пол, продолжительность первых отношений и результаты пятифакторной модели (невротизм, экстраверсия, открытость опыту, соглашение и добросовестность).Оказалось, что большинство людей стремятся повторять предыдущие модели поведения в новых отношениях. Многие из них даже не замечают никаких изменений после смены партнера. Ученые связывают это с неосознанной попыткой человека исправить прошлые ошибки и получить то, что не удалось раньше. Очень часто это приводит человека к замкнутому кругу похожих отношений.