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Неизвестные осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные злоумышленники осквернили могилу певца Евгения Осина, погребенного на Троекуровском кладбище. Они сломали оградку с таблицей и подожгли венки с крестом.
Неизвестные осквернили могилу Евгения Осина

Результат действий вандалов увидела 12-летняя приемная дочь умершего артиста Анастасия Годунова, сообщившая о надругательстве над могилой. На оскверненном участке были обнаружены крест и табличка, покрытые черной копотью. Мотивы злодеяния пока неизвестны.

Евгений Осин умер в конце осени 2018 года в возрасте 54 лет из-за остановки сердца. Труп музыканта обнаружила его сестра Альбина, забившая тревогу после того, как знаменитый родственник прекратил выходить с ней на связь. Войдя к московскую квартиру певца, женщина увидела брата лежащим на кровати с рюмкой к руке. Приехавшие медики не смогли вернуть к жизни Осина.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:34

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