Неизвестные осквернили могилу Евгения Осина





Результат действий вандалов увидела 12-летняя приемная дочь умершего артиста Анастасия Годунова, сообщившая о надругательстве над могилой. На оскверненном участке были обнаружены крест и табличка, покрытые черной копотью. Мотивы злодеяния пока неизвестны.Евгений Осин умер в конце осени 2018 года в возрасте 54 лет из-за остановки сердца. Труп музыканта обнаружила его сестра Альбина, забившая тревогу после того, как знаменитый родственник прекратил выходить с ней на связь. Войдя к московскую квартиру певца, женщина увидела брата лежащим на кровати с рюмкой к руке. Приехавшие медики не смогли вернуть к жизни Осина.