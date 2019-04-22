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Майю Донцову не узнали после уколов красоты

Невесту Алексея Купина Майю Донцову не узнали после уколов красоты. По словам телезрителей «Дома-2», поход к косметологу явно пошел девушке на пользу.

Майю Донцову не узнали после уколов красоты

В последнее время многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» заметили, что Майя то и дело старается что-то поменять в себе. Сначала девушка долгое время не могла определиться с цветом волос. Практически каждый месяц Донцова ехала к парикмахеру, чтобы перекрасить локоны. Впрочем, сейчас, судя по всему, избранницу Купина полностью устраивает своя прическа.

Теперь Майя «переключилась» на свое лицо. Известно, что вследствие гормонального сбоя Донцовой пришлось некоторое время принимать специальное лекарство, из-за которых она набрала несколько лишних килограмм. По словам участницы «Дома-2», она начала стесняться своего внешнего вида и именно поэтому решила прибегнуть к помощи косметолога.

Майю Донцову не узнали после уколов красоты

Результатами после уколов красоты поделилась в социальных сетях сама же Донцова, которая также поспешила рассказать, что именно ей делали. Выяснилось, что с помощью филлиров и липолитиков Майе подкорректировали овал лица, избавили от второго подбородка и пухлых щек, а также горбинки на носу.

Нужно сказать, что многие подписчики звезды «Дома-2» не сразу узнали в коллаже, опубликованным Майей, невесту Купина. По словам интернет-пользователей, косметолог проделал большую работу, ведь теперь Донцова выглядит куда симпатичнее и моложе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:08

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