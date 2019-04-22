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Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом

Диетологи рассказали, как регулярное употребление воды с газом влияет на организм человека. Углекислый газ в данном напитке может привести к некоторым нарушениям работы кишечника.
Диетологи рассказали об опасности частого употребления воды с газом

Газировка при частом употреблении раздражает слизистую желудка, стимулирует производство соляной кислоты, а также приводит к вздутию и нарушению моторики кишечника. Особенно сильно пострадать от газировки могут пациенты с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.

Исследование, направленное на изучение влияния газированных напитков на организм человека, провели американские ученые. Эксперимент длился 14 лет, а в нем участвовали 60,5 тысяч граждан Сингапура. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы по сравнению с теми, кто употребляет минимум таких напитков. При этом эксперты не выявили подобной зависимости у пациентов, которые регулярно употребляли соки.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:32

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