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Гарик Мартиросян опубликовал «пророческий» пост о президенте-комике

Гарик Мартиросян назвал себя «крутым предсказателем» и опубликовал архивный пост, в котором задавал вопросы Михаилу Гуликову из украинской команды КВН. Его шутка касалась юмориста, занявшего должность президента.
Гарик Мартиросян опубликовал «пророческий» пост о президенте-комике

Как написал Мартиросян в Instagram, пообщаться с коллегой ему удалось в 1997 году в финальном раунде Клуба. Вместе с ним на сцену вышел капитан команды «Кривой Рог Запорожье Транзит» Михаил Гуликов, отвечавший за каверзные вопросы будущего резидента Comedy Club.

В один момент Мартиросян спросил у оппонента, как он относится к тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме, на что тот ответил, что иногда они вместе отдыхают теплыми вечерами, а глава государства даже пообещал помочь Гуликову в одном из его дел. На это армянский юморист посоветовал коллеге никогда не шутить о президенте, отметив, что тот в любой момент может оказаться на месте последнего. «Теперь вам понятно, насколько я крутой предсказатель», - написал в соцсети артист, намекая на выигравшего выборы в соседней стране другого комика и экс-участника КВН Владимира Зеленского.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:23

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