Депутат Госдумы обиделся на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»





Василий Власов пообщался с журналистами и объяснил им свою точку зрения. Член партии ЛДПР считает подобные шутки Comedy Club и «Наша Russia» «отвратительными» и несправедливыми. В первую очередь он отметил, что по мнению юмористов во всем виноваты именно депутаты Госдумы. «И икру с ложки едят, и лобстеров», - сетует самый молодой член главного законодательного органа.Больше всего Василия Власова обижает не сам факт шуток, а то, что во всем всегда виноваты именно депутаты. Член партии ЛДПР отмечает, никто не обращает внимание на губернаторов или членов правительства России. Он считает такое «неравномерное распределение шуток» несправедливым, и оно его очень возмущает. При этом самый молодой депутат Госдумы отметил, что не предлагает запрещать подобный юмор, но решил высказать свое мнение относительно этого вопроса.Напомним, недавно член партии ЛДПР Василий Власов предлагал на законодательном уровне запретить использование полиэтиленовых пакетов. Тогда он заявил, что России и ее экономике понадобится подготовительный период, но она способна его преодолеть.