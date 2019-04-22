Виктория Дайнеко раскрыла собственные секреты красоты

Виктория Дайнеко провела небольшую сессию «Вопрос-Ответ» на своей странице в Instagram. Поклонники певицы могли интересовать чем угодно, поэтому темы были совершенно разные. Вопросы касались размера ноги, любимой косметики, секретов красоты и свежего внешнего вида и многого другого. Артистка рассказала, что ее любимые помады – это ярко-красная и нюд, именно их она использует чаще остальных. Размер ноги знаменитости – 37.Большая часть вопросов, заданных Виктории Дайнеко, касалась секретов ее красоты. Звезда рассказала, что никогда не использовала накладные ресницы, так как не считает их красивыми. Больше всего поклонников удивило то, что артистка никогда не ограничивает себя в еде и не делает этого даже ради сохранения фигуры. Подписчики восхитились этой ситуацией и отметили, что звезде очень повезло с генетикой, если она может себе позволить не следить за своим рационом. Поклонники уверены, несмотря на это, фигуре певицы может позавидовать любая женщина.Подписчики Виктории Дайнеко поблагодарили звезду за откровенность в ответах и попросили ее почаще проводить такие сессии. Они считают, что другим знаменитостям стоит брать пример с артистки.