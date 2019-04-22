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Цена на нефть может увеличиться из-за конфликта США и Ирана

Мировая стоимость на нефть возросла после сообщений о желании США запретить ее приобретение у Ирана. При этом ценник продолжит увеличиваться в связи с нехваткой продукта на рынке.
Цена на нефть может увеличиться из-за конфликта США и Ирана

Данные о вероятном запрете уже подтвердили представители американской власти. Прежде исключениями из санкций США пользовались ряд государств, включая КНР, Грецию, Турцию и Южную Корею, но срок послаблений заканчивается в начале мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent уже 2 апреля выросли на 3%, в денежном эквиваленте составив 74,3 доллара за баррель. WTI обновила свой максимум с 31 октября, добавив 2,4% и достигнув 65,5 доллара за единицу.

Как правило, цена на «черное золото» по традиции отражается на курсе рубля. После решения США нацвалюта усилилась в отношении европейской и американской. Ближе к вечеру 22 апреля евро снизился до 71,8 рубля. а доллар до 65,8 рубля.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:00

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