Цена на нефть может увеличиться из-за конфликта США и Ирана





Данные о вероятном запрете уже подтвердили представители американской власти. Прежде исключениями из санкций США пользовались ряд государств, включая КНР, Грецию, Турцию и Южную Корею, но срок послаблений заканчивается в начале мая.Фьючерсы на нефть марки Brent уже 2 апреля выросли на 3%, в денежном эквиваленте составив 74,3 доллара за баррель. WTI обновила свой максимум с 31 октября, добавив 2,4% и достигнув 65,5 доллара за единицу.Как правило, цена на «черное золото» по традиции отражается на курсе рубля. После решения США нацвалюта усилилась в отношении европейской и американской. Ближе к вечеру 22 апреля евро снизился до 71,8 рубля. а доллар до 65,8 рубля.