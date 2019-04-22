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Никас Сафронов заявил, что Юлия Началоваза год до смерти ходила к гадалке

Художник Никас Сафронов заметил в смерти Юлии Началовой мистику. По заявлениям друзей покойной артистки, минувшим летом гадалка предостерегла знаменитость о порче на смерть.
Никас Сафронов заявил, что Юлия Началоваза год до смерти ходила к гадалке

Сафронов озвучил предположение, что именно взаимодействие Началовой с ясновидящей могло оказаться тем, что приблизило смерть певицы. Художник в своей жизни несколько сталкивался с мистикой, например, когда влюбился в одну девушку и не мог перестать о ней думать. Позже он узнал, что избранница пыталась его приворожить. До сих пор Сафронов не может точно сказать, было ли это простым совпадением. Как передает Teleprogramma, Сафронов не уверен, что Началова скончалась от порчи, но визит к гадалке мог повлечь за собой стресс.

Сафронов считает самым страшным, когда человек начинает носить в себе веру в плохое, постепенно смиряясь с мыслью о скорой смерти. Как известно, Юлия Началова скончалась 16 марта, а 24 апреля пройдет ровно 40 дней с момента ее смерти.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:27

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