Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили причину появления тревожности





В настоящее время в РФ этим недугом страдает до 5% населения. За патологию отвечает сбой в функционировании детектора ошибок одной из мозговых структур. Она является довольно непростой системой, которая появляется в этом органе, проверяя каждое действие человека со своеобразной «моделью-матрицей», сберегающейся в памяти.Неверная работа такого механизма провоцирует появления тревожности. По данным ученых, в мире все больше появляется людей с этим заболеванием, которое, вдобавок, ухудшает людям жизнь и отрицательно сказывается на возможности благоприятно и продуктивно работать.Питерский Институт мозга изучает и связь данной патологии с болезнями сердца для отделения их симптоматики во время диагностирования недугов. Иногда это помогает убрать воздействие психической и сердечно-сосудистой систем друг на друга и вылечить заболевшего человека.