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Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили причину появления тревожности

В России рассказали о возможной причине появления патологической тревожности. Соответственное исследование проводили научные сотрудники Института мозга в Санкт-Петербурге.
Ученые из Санкт-Петербурга обнаружили причину появления тревожности

В настоящее время в РФ этим недугом страдает до 5% населения. За патологию отвечает сбой в функционировании детектора ошибок одной из мозговых структур. Она является довольно непростой системой, которая появляется в этом органе, проверяя каждое действие человека со своеобразной «моделью-матрицей», сберегающейся в памяти.

Неверная работа такого механизма провоцирует появления тревожности. По данным ученых, в мире все больше появляется людей с этим заболеванием, которое, вдобавок, ухудшает людям жизнь и отрицательно сказывается на возможности благоприятно и продуктивно работать.
Питерский Институт мозга изучает и связь данной патологии с болезнями сердца для отделения их симптоматики во время диагностирования недугов. Иногда это помогает убрать воздействие психической и сердечно-сосудистой систем друг на друга и вылечить заболевшего человека.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:41

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