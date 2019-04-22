В Канаде доказали образовательную ценность Minecraft





Сегодня в мире можно услышать многочисленные противоречивые сообщения о влиянии игр на психику подрастающего поколения. Одни ученые сообщают о вероятных последствиях подверженности детей насилию и игровой зависимости, но в это же время их коллеги считают такие сведения преувеличенными. Minecraft ныне очень популярна на планете - на рынке было продано 150 миллионов ее копий, но главный плюс в образовательном характере игры.Последние шесть лет в школах США и Скандинавии постепенно интегрируют Minecraft, и игра применяется для обучения градостроительству, иностранным языкам и науке. В Монреале ряд учебных заведений участвуют в конкурсе, где студенты используют проект для воспроизведения исторических событий и мест. Отдельно местный университет провел исследование образовательного потенциала игры, чтобы понять ее влияние на молодых людей. Ученые выяснили, что видеоигры могут обеспечить положительные условия для учебы и хорошо воздействуют на психомоторное и умственное функционирования.Далее научными сотрудниками ВУЗа было решено выделить главные виды применения Minecraft в школьной обстановке и обнаружить всевозможные преимущества использования игры в учебном процессе. Ученикам было предложено решить десятки задач, связанные со школьной программой. К примеру, от них требовалось разработать навигационную карту с помощью языка, математики и дизайна на основе Minecraft.Результат порадовал и впечатлил ученых. Дети показали высокий уровень мотивации в работе, существенные компьютерные навыки, более высокие намерения решать задачи и взаимодействовать с товарищами по команде. Они создали виртуальный футбольный стадион, железнодорожный путь к легендарному «Титанику» и сам корабль. Именно поэтому дальнейшее использование Minecraft может поспособствовать улучшению образовательных механизмов.