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В Совфеде одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны

Представители Совфеда в официальном порядке одобрили внесение изменений в закон о размерах пенсии на территории России ветеранам Второй мировой войны. Предполагается, что решение поможет увеличить выплаты в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
В Совфеде одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны

Соответствующий закон Госдума утвердила на прошлой неделе, 18 апреля. Нововведение подразумевает, что пенсионные выплаты непосредственно для ветеранов периода ВОВ окажутся увеличены. На цели, указанные в дополнении к основному закону, в течение 2019 года планируется выделить порядка 1 млрд рублей.

В последующие годы правительство планирует увеличить выплаты до 1,42 млрд рублей. Стоит отметить, что разрабатывался закон на фоне соответствующего указа со стороны президента РФ о мероприятиях, имеющих связь с празднованием 75-й годовщины победы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24

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