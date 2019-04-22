В Совфеде одобрил закон о повышении пенсий ветеранам войны





Соответствующий закон Госдума утвердила на прошлой неделе, 18 апреля. Нововведение подразумевает, что пенсионные выплаты непосредственно для ветеранов периода ВОВ окажутся увеличены. На цели, указанные в дополнении к основному закону, в течение 2019 года планируется выделить порядка 1 млрд рублей.В последующие годы правительство планирует увеличить выплаты до 1,42 млрд рублей. Стоит отметить, что разрабатывался закон на фоне соответствующего указа со стороны президента РФ о мероприятиях, имеющих связь с празднованием 75-й годовщины победы.