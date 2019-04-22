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Американец 46 дней питался одним пивом и рассказал о результате

Американец Делл Холл, живущий в городе Ньютаун, штат Огайо, провел необычный эксперимент и 46 дней питался одним пивом. Житель США отметил, что результаты его удивили – ему удалось сбросить 20 килограмм и улучшить свое самочувствие.
Американец 46 дней питался одним пивом и рассказал о результате

На такой неожиданный эксперимент американца подтолкнул Великий пост, и он решил последовать примеру монахов из Баварии, которые в этот период употребляют пиво. Начиная с 6 марта в течении 46 дней Делл Холл пил исключительно данный алкогольный напиток, воду и немного черного кофе. Свой пост житель США закончил 21 апреля – в католическую Пасху.

Американец отмечает, что ни разу не нарушил установленных правил и ничего не ел. Результат 46 дней питания исключительно пивом оказались неожиданными – он похудел на 20 килограмм в теперь весит 112 килограмм. При этом у мужчины заметно улучшилось здоровье, что отметили даже врачи. Они зафиксировали снижение уровня холестерина и сахара в крови, а также понижение кровяного давления.

Делл Холл рассказывает, он затеял этот необычный эксперимент не с целью похудения, а для проверки силы воли и попытки побороть зависимость от еды. При этом житель Ньютауна собирается заниматься своим лишним весом в будущем. Американец планирует практиковать периодическое голодание и будет уменьшать свои обычные порцией еды. Он констатировал, что 46 дней на одном пиве не самая худшая идея для соблюдения Великого поста.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:00

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