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Марину Африкантову высмеяли за неудачный фотошоп лица

Поклонники в очередной раз высмеяли участницу проекта "Дом-2" Марину Африкантову за чрезмерное увлечение фотошопом. Девушка разместила на своей странице в Instagram снимок с сестрой.
Марину Африкантову высмеяли за неудачный фотошоп лица

Марина Африкантова в очередной раз попала под шквал критики со стороны фоолверов после публикации совместного с родной сестрой снимка. Дело в том, что участниуа реалити-шоу "Дом-2" настолько сильно "исправила" фотошопом лицо, что изменения стали виды невооруженным взглядом. Так, по мнению фанатов, четко видно "отфотошопленный" подбородок и щеки, которые вскоре и вовсе закроют глаза.

В комментариях фолловеры снова попросили Марину Африкантову остановиться и перестакть прибегать к использованию фотошопа, ведь блондинка обладает привлекательной внешностью от природы, и на обычных снимках выглядит лучше, чем на "переделанных".



 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:29

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