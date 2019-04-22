Марину Африкантову высмеяли за неудачный фотошоп лица

Марина Африкантова в очередной раз попала под шквал критики со стороны фоолверов после публикации совместного с родной сестрой снимка. Дело в том, что участниуа реалити-шоу "Дом-2" настолько сильно "исправила" фотошопом лицо, что изменения стали виды невооруженным взглядом. Так, по мнению фанатов, четко видно "отфотошопленный" подбородок и щеки, которые вскоре и вовсе закроют глаза.В комментариях фолловеры снова попросили Марину Африкантову остановиться и перестакть прибегать к использованию фотошопа, ведь блондинка обладает привлекательной внешностью от природы, и на обычных снимках выглядит лучше, чем на "переделанных".