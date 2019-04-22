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Жена Вальтера Соломенцева Галина Гаджиева срывается в истерике на детей

Жена Вальтера Соломенцева, бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Галина Гаджиева призналась, что в последнее время ей трудно держать себя в руках. Девушка отметила, она начала срываться на собственных детей.
Жена Вальтера Соломенцева Галина Гаджиева срывается в истерике на детей

Жена экс-проектанта Вальтера Соломенцева Галина Гаджиева призналась, что ей очень тяжело одной заниаться воспитанием троих детей. Звезда реалити практически не бывает дома из-за работы, тогда как девушка взяла все дела на свои плечи. Младшему наследнику пары еще нет и года, ему требуется много внимания, тогда как Павлу и Ною тоже нужна помощь.

«С работой у меня пока никак, папа работает. Трое детей, и я каждый день обещаю, что сегодня на детей точно кричать не буду, но… Устала. Но потом, когда уснут, думаю: пусть шумят, пусть не дают мне отдохнуть, пусть разбрасывают свои игрушки, лишь бы были здоровы. А мне надо как-то уметь расслабляться с ними, может, и таблетки какие-то попить, что ли…» — пишет Гаджиева.

Гаджэиева настолько сильно устала, что стала срываться на собственных детей, а затем решила пропить курс успокоительных таблеток, чтобы быть хорошей родительницей. В отношениях Вальтера Соломенцева и Галины Гаджиевой было много драк, измен и ссор, но после рождения третьего сына все изменилось.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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