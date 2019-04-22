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Ученые рассказали, почему никто во Вселенной не выходит на связь

Ученые открыли пелену тайны, почему с людьми никто во Вселенной не выходит на связь. Это связанно с невообразимо большим масштабом космического пространства.
Ученые рассказали, почему никто во Вселенной не выходит на связь

Оказывается, радиосигналы, которые были отправлены с Земли, преодолели не более 200 световых лет, что является ничтожным расстоянием, даже по меркам галактики, не говоря уже о Вселенной. Для сравнения — ширина Млечного пути составляет около 110 тысяч световых лет, и необходимо еще более тысячи лет, чтобы сигнал попал во все точки нашей галактики.

Но кроме этого у инопланетян должны быть достаточно развитые технологии, чтобы уловить столь слабый радиосигнал. И даже если его кто-то обнаружит его, не факт, что они захотят пойти с людьми на контакт. Поэтому в этом деле стоит проявить терпение, ведь нынешние технологии позволяют только отправлять месседж, в надежде, что его кто-то услышит.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:24

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