Ученые рассказали, почему никто во Вселенной не выходит на связь





Оказывается, радиосигналы, которые были отправлены с Земли, преодолели не более 200 световых лет, что является ничтожным расстоянием, даже по меркам галактики, не говоря уже о Вселенной. Для сравнения — ширина Млечного пути составляет около 110 тысяч световых лет, и необходимо еще более тысячи лет, чтобы сигнал попал во все точки нашей галактики.Но кроме этого у инопланетян должны быть достаточно развитые технологии, чтобы уловить столь слабый радиосигнал. И даже если его кто-то обнаружит его, не факт, что они захотят пойти с людьми на контакт. Поэтому в этом деле стоит проявить терпение, ведь нынешние технологии позволяют только отправлять месседж, в надежде, что его кто-то услышит.