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Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа. В Сеть попали несколько кадров, на которых супруга Курбана Омарова запечатлена без косметики и укладки.

Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа


Ксения Бородина не скрывает от поклонников, что довольна не только своей внешностью, но и возрастом, ведь выглядит она так, как ей того и хочется. Однако не сё так хорошо в реальности, как показывает это звезда «Дома-2» в своём Instagram. Недавно в Сети появились несколько фотографий, отчётливо демонстрирующих постаревшее лицо знаменитости крупным планом с обвисающей кожей и дряблыми щеками.

Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа


Фолловеры пришли в шок от увиденного, а хейтеры напомнили ведущей «Дома-2» о том, что не всегда деньги могут сохранить молодость. Сама Ксения Бородина пока никаких комментариев по этому поводу не давала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:16

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