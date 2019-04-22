Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа
Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина шокировала фанатов постаревшим лицом на снимках без фотошопа. В Сеть попали несколько кадров, на которых супруга Курбана Омарова запечатлена без косметики и укладки.
Ксения Бородина не скрывает от поклонников, что довольна не только своей внешностью, но и возрастом, ведь выглядит она так, как ей того и хочется. Однако не сё так хорошо в реальности, как показывает это звезда «Дома-2» в своём Instagram. Недавно в Сети появились несколько фотографий, отчётливо демонстрирующих постаревшее лицо знаменитости крупным планом с обвисающей кожей и дряблыми щеками.
Фолловеры пришли в шок от увиденного, а хейтеры напомнили ведущей «Дома-2» о том, что не всегда деньги могут сохранить молодость. Сама Ксения Бородина пока никаких комментариев по этому поводу не давала.
Ксения Бородина не скрывает от поклонников, что довольна не только своей внешностью, но и возрастом, ведь выглядит она так, как ей того и хочется. Однако не сё так хорошо в реальности, как показывает это звезда «Дома-2» в своём Instagram. Недавно в Сети появились несколько фотографий, отчётливо демонстрирующих постаревшее лицо знаменитости крупным планом с обвисающей кожей и дряблыми щеками.
Фолловеры пришли в шок от увиденного, а хейтеры напомнили ведущей «Дома-2» о том, что не всегда деньги могут сохранить молодость. Сама Ксения Бородина пока никаких комментариев по этому поводу не давала.