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В нацпарке Конго на селфи попали горилы в человеческой позе

Сотрудники одного из нацпарков Конго сфотографировался вместе с гориллами, которые стоят в человеческой позе. Снимок был опубликован на странице Virunga National Park в сети Instagram.
В нацпарке Конго на селфи попали горилы в человеческой позе

Селфи с гориллами сделал работник по борьбе с браконьерством нацпарка Вирунго Матье Шамаву, надеясь таким образом привлечь внимание общественности к проблеме сохранения исчезающих видов. На заднем плане фото запечатлены две гориллы, которые стоят на задних лапах, копируя человека. Сотрудники нацпарка Конго призвали граждан внести собственный вклад, приложив усилия ради спасения животных.

На данный момент в организации Virunga National Park работают порядка 600 волонтеров, все они проходят через интенсивное обучение, чтобы защитить представителей фауны. Гориллы на фото обитают в обособленной зоне парка, где заботятся о жертвах браконьеров, поэтому находятся в постоянном контакте с человеком.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:51

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