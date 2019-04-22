Виталина Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Армена Джигарханяна

Пианистка считает, что именно благодаря ей актер стал более успешным, когда жил под одной крышей вместе с ней. Экс-супруга Джигарханяна заявила, что сейчас о нем почти ничего не слышно, а сам артист «не в себе» и якобы намерен навредить ей из-за денег. Такие действия бывшего мужа Цымбалюк-Романовская называет неуместными для себя, потому как в момент их бракосочетания владел только половиной жилплощади на Арбате и высылал деньги прежней жене, а последующий капитал наживали вместе.В случае смерти актера пианистка не приедет к нему на похороны, отмечая, что уже попрощалась с ним два года назад. Между тем, знаменитость призналась, что Армен Джигарханян всегда был для нее кумиром и вначале семейной жизни оказался самым близким человеком, о котором она заботилась, как о ребенке, поэтому и сильно расстроилась, слушая обвинения в воровстве в личный адрес.