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Виталина Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Армена Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская заранее отказалась приходить на похороны Армена Джигарханяна, с которым ранее находилась в браке. Также она отвергла обвинения в попытках обокрасть артиста.
Виталина Цымбалюк-Романовская не придет на похороны Армена Джигарханяна

Пианистка считает, что именно благодаря ей актер стал более успешным, когда жил под одной крышей вместе с ней. Экс-супруга Джигарханяна заявила, что сейчас о нем почти ничего не слышно, а сам артист «не в себе» и якобы намерен навредить ей из-за денег. Такие действия бывшего мужа Цымбалюк-Романовская называет неуместными для себя, потому как в момент их бракосочетания владел только половиной жилплощади на Арбате и высылал деньги прежней жене, а последующий капитал наживали вместе.

В случае смерти актера пианистка не приедет к нему на похороны, отмечая, что уже попрощалась с ним два года назад. Между тем, знаменитость призналась, что Армен Джигарханян всегда был для нее кумиром и вначале семейной жизни оказался самым близким человеком, о котором она заботилась, как о ребенке, поэтому и сильно расстроилась, слушая обвинения в воровстве в личный адрес.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:38

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