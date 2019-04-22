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Ученые узнали о положительном влиянии соли на похудение

Американские ученые изучили рацион и биологические показатели российских космонавтов и пришли к необычному выводу относительно соли. Оказалось, что этот продукт положительно влияет на процесс похудения, хотя раньше считалось иначе.
Ученые узнали о положительном влиянии соли на похудение

Ученые из Гарвардского университета внимательно изучили рацион и биологические показатели российских космонавтов на орбитальной станции «Мир» и пришли к неожиданному выводу относительно влияния соли на организм человека. Оказалось, что повышение употребления этого продукта приводило к увеличению объемов выделения мочи, хотя при этом сохранялся тот же уровень питья. Этот эффект присутствовал даже в том случае, если российские космонавты пили меньше воды, чем обычно. Такие данные стали настоящим шоком для ученных, и они принялись изучать данный феномен.

Исследование показало, что соль способствует образованию воды в организме человека даже без самого факта ее питья. Это происходит из-за взаимодействия данного продукта с жиром, в результате которого начинала образовываться жидкость.
Ученые узнали о положительном влиянии соли на похудение

Американские ученые провели подобное тестирование на мышах и результаты подтвердили их предположения. Соль, констатируют специалисты, действительно способствует процессу похудения, так как активно вступает в реакцию с жирами и превращает их воду, а они в свою очередь быстро выводится из организма в виде мочи.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:02

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