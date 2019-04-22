Российские врачи первыми провели успешную пересадку легких и печени ребенку
Хирурги НМИЦ ТИО им. академика Шумакова в Москве успешно провели одновременную пересадку печени и легких. В качестве пациента в рамках процедуры выступил девятилетний ребенок с муковисцидозом.
Как информирует общественность внештатный специалисты по трансплантологии при отечественном Минздраве Сергей Готье, подобная операция организовывалась впервые не только на территории России, но и во всем мире. Девятилетний ребенок с муковисцидозом получил легкие и печень, поэтому специалисты фактически обеспечили трансплантацию трех органов. Хирургическое вмешательство проводилось 2 февраля и длилось около 16 часов.
На данный момент пациент полностью реабилитировался после трансплантации и готовится к выписке. Хирург отметил, что ребенок имеет очень сильных характер, поскольку перенес настолько сложную операцию.
Как информирует общественность внештатный специалисты по трансплантологии при отечественном Минздраве Сергей Готье, подобная операция организовывалась впервые не только на территории России, но и во всем мире. Девятилетний ребенок с муковисцидозом получил легкие и печень, поэтому специалисты фактически обеспечили трансплантацию трех органов. Хирургическое вмешательство проводилось 2 февраля и длилось около 16 часов.
На данный момент пациент полностью реабилитировался после трансплантации и готовится к выписке. Хирург отметил, что ребенок имеет очень сильных характер, поскольку перенес настолько сложную операцию.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:59