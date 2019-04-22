Российские врачи первыми провели успешную пересадку легких и печени ребенку





Как информирует общественность внештатный специалисты по трансплантологии при отечественном Минздраве Сергей Готье, подобная операция организовывалась впервые не только на территории России, но и во всем мире. Девятилетний ребенок с муковисцидозом получил легкие и печень, поэтому специалисты фактически обеспечили трансплантацию трех органов. Хирургическое вмешательство проводилось 2 февраля и длилось около 16 часов.На данный момент пациент полностью реабилитировался после трансплантации и готовится к выписке. Хирург отметил, что ребенок имеет очень сильных характер, поскольку перенес настолько сложную операцию.