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Российские врачи первыми провели успешную пересадку легких и печени ребенку

Хирурги НМИЦ ТИО им. академика Шумакова в Москве успешно провели одновременную пересадку печени и легких. В качестве пациента в рамках процедуры выступил девятилетний ребенок с муковисцидозом.
Российские врачи первыми провели успешную пересадку легких и печени ребенку

Как информирует общественность внештатный специалисты по трансплантологии при отечественном Минздраве Сергей Готье, подобная операция организовывалась впервые не только на территории России, но и во всем мире. Девятилетний ребенок с муковисцидозом получил легкие и печень, поэтому специалисты фактически обеспечили трансплантацию трех органов. Хирургическое вмешательство проводилось 2 февраля и длилось около 16 часов.

На данный момент пациент полностью реабилитировался после трансплантации и готовится к выписке. Хирург отметил, что ребенок имеет очень сильных характер, поскольку перенес настолько сложную операцию.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:59

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