В Сети обсуждают Викторию Романец и ее кардинальные изменения во внешности





Всем известно, что за несколько лет Романец кардинально «перекроила» себя. Нужно сказать, что Виктория никогда не скрывала своей любви к пластической хирургии, ведь убеждена, что с ее помощью сделала себя только лучше, а новая внешность помогает ей неплохо зарабатывать.Несмотря на то, что Романец довольно давно покинула скандально-известную телестройку, за ее личной жизнью продолжают наблюдать многочисленные телезрители «Дома-2», которые заметили, что после ухода за Периметр Виктория стала куда нежнее и симпатичнее.В социальных сетях появилось несколько коллажей, на которых хорошо видны изменения во внешнем виде возлюбленной Антона Гусева. Сложно не заметить, что Виктория стала совершенно другим человеком, начиная от цвета волос, заканчивая ее весом.По мнению интернет-пользователей, отношения с Гусевым положительно повлияли на Романец, ведь именно сейчас девушку с уверенностью можно назвать красивой.Впрочем, не всем читателям пришлись по душе такие изменения. Фолловеры убеждены, что многочисленные пластические операции могли негативно отразиться на здоровье девушки, поэтому она и не торопится обзаводиться детьми.