Виктория Романец показала в Сети состояние родного Донецка после обстрелов





На днях Виктория Романец и Антон Гусев отправились на Украину, где им предстояло отметить день рождения мамы экс-участницы «Дома-2» Ангелины Власюк. По приезду в родной город бывшая звезда реалити-шоу была шокирована тем, во что он превратился, а также показала на видео в своих Stories состояние Донецка после многолетних обстрелов. Особое внимание фолловеров на опубликованных кадрах привлёк аэропорт, в котором, по словам Романец, боевые действия продолжаются и до сегодняшнего дня.Кроме печальной картины расстрелянного Донецка супруга Антона Гусева показала также и то, как они поздравили её маму, вручив той огромный букет цветов в тот момент, когда та сидела в кресле у парикмахера.