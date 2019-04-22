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Виктория Романец показала в Сети состояние родного Донецка после обстрелов

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Романец показала в Сети состояние родного города Донецка после многолетних обстрелов. Вместе с супругом Антоном Гусевым она отправилась на Украину, чтобы лично поздравить с днём рождения свою маму.

Виктория Романец показала в Сети состояние родного Донецка после обстрелов


На днях Виктория Романец и Антон Гусев отправились на Украину, где им предстояло отметить день рождения мамы экс-участницы «Дома-2» Ангелины Власюк. По приезду в родной город бывшая звезда реалити-шоу была шокирована тем, во что он превратился, а также показала на видео в своих Stories состояние Донецка после многолетних обстрелов. Особое внимание фолловеров на опубликованных кадрах привлёк аэропорт, в котором, по словам Романец, боевые действия продолжаются и до сегодняшнего дня.

Виктория Романец показала в Сети состояние родного Донецка после обстрелов


Кроме печальной картины расстрелянного Донецка супруга Антона Гусева показала также и то, как они поздравили её маму, вручив той огромный букет цветов в тот момент, когда та сидела в кресле у парикмахера.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:00

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