АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Переговоры будут": Главные высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отношениях с Россией
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Паулина Андреева рассказала о курьезном случае, который остановил съемки сериала «Лучше, чем люди»

Во время съёмок сериала «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой произошла небольшая курьезная ситуация. Съёмочная группа на время прекратила работу из-за наплыва эмоций.
Паулина Андреева рассказала о курьезном случае, который остановил съемки сериала «Лучше, чем люди»

Актриса играет роль человекоподобного андроида Алисы, которая наделена возможностью испытывать эмоции. Во время подготовки к роли Андреева много время работала с хореографом, чтобы научится не моргать и контролировать свое дыхание. Во время съёмки трехминутной сцены она должна была стоять неподвижно. Однако в момент, когда её партнер по сериалу подошел к ней с репликой, она чихнула. Эта реакция вызвала «истерический» смех у всей съёмочной группы, в результате чего работа на некоторое время была приостановлена. Но после все собрались и завершили дубль.

Актриса говорит, что не желает развития технологий как в сериале, поскольку боится, что со временем люди потеряют контроль и это приведет к большой угрозе для человечества.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Паулина Андреева рассказала о курьезном
Chery Tiggo 3 подешевел в РФ на 7%
61-летний Виктор Салтыков снижает
Дмитрий Дмитренко до прихода на "Дом-2"
Витас раскритиковал Гарика Харламова за
Жена Сергея Жукова показала огромный
Картина Левитана не имеет никакого
Ольга Бузова начала закаляться по
Samsung создает наследника Galaxy Fold
Ученые утверждает, что лён поможет
Майя Донцова и Леша Купин готовятся к
«Я буду рядом если ты захочешь»: Иосиф
Виктория Романец показала в Сети
"Переговоры будут": Главные
Джессика Симпсон впервые показала
Валерия Блюменкранца заметили в ночном
Юлия Ефременкова появилась на свадебном
Ученые определили признаки
Ольга Бузова записалась на программу
Майя Донцова лидирует в баттле с
МЧС России на вертолете вернуло белого
Сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов
Samsung отменила ранний старт продаж
Николь Кузнецова сразу после проекта
Рустам Солнцев считает, что Ольга
Сати Казанова оказалась противницей
Ксения Бородина раскритиковала методы
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Просмотреть все новости