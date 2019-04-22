Паулина Андреева рассказала о курьезном случае, который остановил съемки сериала «Лучше, чем люди»

Актриса играет роль человекоподобного андроида Алисы, которая наделена возможностью испытывать эмоции. Во время подготовки к роли Андреева много время работала с хореографом, чтобы научится не моргать и контролировать свое дыхание. Во время съёмки трехминутной сцены она должна была стоять неподвижно. Однако в момент, когда её партнер по сериалу подошел к ней с репликой, она чихнула. Эта реакция вызвала «истерический» смех у всей съёмочной группы, в результате чего работа на некоторое время была приостановлена. Но после все собрались и завершили дубль.Актриса говорит, что не желает развития технологий как в сериале, поскольку боится, что со временем люди потеряют контроль и это приведет к большой угрозе для человечества.