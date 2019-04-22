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Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странной болезни актрисы

Адвокат покойной актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая рассказала о странных подробностях смерти знаменитости. Юрист сообщила о неизвестной болезни, преследовавшей артистку в последние дни ее жизни, из-за которой ей постоянно было холодно.
Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странной болезни актрисы

Юлия Вербицкая, являвшаяся адвокатом актрисы Ирины Цывиной, пообщалась с журналистами «МК» и рассказала им множество необычных и странных подробностей кончины артистки. По словам юриста, звезду в последнее время могла преследовать неизвестная болезнь, о которой она сама не знала. Все дело в необычном поведении артистки, незадолго до смерти она несколько раз отменяла встречи со своим адвокатом по причине холодной погоды и надеялась провести их тогда, когда на улице потеплеет.

Уже после кончины Юлия Вербицкая перепроверила недавние сообщения от Ирины Цывиной и ужаснулась, ведь в каждом из них актриса упомянула слово «холод». Юрист предполагает, что у артистки могла быть болезнь, неизвестная даже ей самой. Другого объяснения подобного странного поведения адвокат придумать не может.

При этом Юлия Вербицкая отметила, что никто не ожидал скорой смерти Ирины Цывиной, так как знаменитость не жаловалась на проблемы со здоровьем. По словам юриста, новость о кончине стала для всех близких настоящим шоком.

Напомним, Ирина Цывина скончалась в ночь на 18 апреля. Позже стало известно, что причиной смерти была кардиомиопатия. Похороны состоялись 22 числа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:17

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