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Ольга Бузова начала закаляться по примеру Анастасии Волочковой

Известная ведущая и певица Ольга Бузова начала закаляться по примеру балерины Анастасии Волочковой. На днях звезда «Дома-2» показала в своём микроблоге в Instagram ролик, на котором посещает криокамеру с температурой, достигающей отметки в 180 градусов ниже 0.

Ольга Бузова начала закаляться по примеру Анастасии Волочковой


Ольга Бузова старается преуспевать во всём, но нередко звезда «Дома-2» забывает о самом главном — здоровье, которое потом будет довольно сложно вернуть даже при наличии денег. Фанаты обрадовались за свою любимицу, узнав, что та, по примеру Анастасии Волочковой, начала закаляться. В разделе Stories своего микроблога в Instagram знаменитость показала сеанс криотерапии, во время чего она вошла в криокамеру с температурой, достигающей отметки в -180 градусов.

Ольга Бузова начала закаляться по примеру Анастасии Волочковой


Многие поклонники положительно отнеслись к такому подходу Ольги Бузовой относительно своего здоровья, похвалил певицу за выделенное на себя время. Несмотря на это, нашлись и те, кто посчитал, что таким образом звезда «Дома-2» просто в очередной раз пытается доказать, что она не хуже, например, той же Анастасии Волочковой. Балерина, как знают её фанаты, тоже увлекается закаливанием довольно низкими температурами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:26

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