Ольга Бузова начала закаляться по примеру Анастасии Волочковой
Известная ведущая и певица Ольга Бузова начала закаляться по примеру балерины Анастасии Волочковой. На днях звезда «Дома-2» показала в своём микроблоге в Instagram ролик, на котором посещает криокамеру с температурой, достигающей отметки в 180 градусов ниже 0.
Ольга Бузова старается преуспевать во всём, но нередко звезда «Дома-2» забывает о самом главном — здоровье, которое потом будет довольно сложно вернуть даже при наличии денег. Фанаты обрадовались за свою любимицу, узнав, что та, по примеру Анастасии Волочковой, начала закаляться. В разделе Stories своего микроблога в Instagram знаменитость показала сеанс криотерапии, во время чего она вошла в криокамеру с температурой, достигающей отметки в -180 градусов.
Многие поклонники положительно отнеслись к такому подходу Ольги Бузовой относительно своего здоровья, похвалил певицу за выделенное на себя время. Несмотря на это, нашлись и те, кто посчитал, что таким образом звезда «Дома-2» просто в очередной раз пытается доказать, что она не хуже, например, той же Анастасии Волочковой. Балерина, как знают её фанаты, тоже увлекается закаливанием довольно низкими температурами.
Ольга Бузова старается преуспевать во всём, но нередко звезда «Дома-2» забывает о самом главном — здоровье, которое потом будет довольно сложно вернуть даже при наличии денег. Фанаты обрадовались за свою любимицу, узнав, что та, по примеру Анастасии Волочковой, начала закаляться. В разделе Stories своего микроблога в Instagram знаменитость показала сеанс криотерапии, во время чего она вошла в криокамеру с температурой, достигающей отметки в -180 градусов.
Многие поклонники положительно отнеслись к такому подходу Ольги Бузовой относительно своего здоровья, похвалил певицу за выделенное на себя время. Несмотря на это, нашлись и те, кто посчитал, что таким образом звезда «Дома-2» просто в очередной раз пытается доказать, что она не хуже, например, той же Анастасии Волочковой. Балерина, как знают её фанаты, тоже увлекается закаливанием довольно низкими температурами.