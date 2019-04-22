Картина Левитана не имеет никакого отношения к Третьяковской галерее
Картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» не имеет никакого отношения к Третьяковской галереи. Это произведение искусства принадлежит частному владельцу и не связано с государственным художественным музеем.
Об этом заявила Анна Котляр, пресс-секретарь Третьяковской галереи. По ее словам, многие люди просто запутались в похожих названиях, что и привело к недопонимаю. Государственная Третьяковская галерея и Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М. Третьякова – это совершенно разные организации, поэтому инцидент с кражей картины из последней не имеет никакого отношение к художественному музею. Анна Котляр отметила, большой ажиотаж вокруг этой ситуации заставил ее внести ясность и развеять сомнения, вызванные подобными новостями, сообщает издание «National News».
Напомним, недавно появилась информация о краже картины Исаака Левитина «Летний пейзаж. Пашня» прямо во время проведения экспертизы в организации Научно-исследовательская независимая экспертиза (НИНЭ) им. П.М. Третьякова. Чуть позже некоторые издания начались сообщать о том, что правоохранители нашли украденный предмет искусства и собираются вернуть его в Третьяковскую галерею. Уже тогда эта информация вызвала обоснованные подозрения и многие люди посчитали, что данные сведения необходимо перепроверить.
Об этом заявила Анна Котляр, пресс-секретарь Третьяковской галереи. По ее словам, многие люди просто запутались в похожих названиях, что и привело к недопонимаю. Государственная Третьяковская галерея и Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М. Третьякова – это совершенно разные организации, поэтому инцидент с кражей картины из последней не имеет никакого отношение к художественному музею. Анна Котляр отметила, большой ажиотаж вокруг этой ситуации заставил ее внести ясность и развеять сомнения, вызванные подобными новостями, сообщает издание «National News».
Напомним, недавно появилась информация о краже картины Исаака Левитина «Летний пейзаж. Пашня» прямо во время проведения экспертизы в организации Научно-исследовательская независимая экспертиза (НИНЭ) им. П.М. Третьякова. Чуть позже некоторые издания начались сообщать о том, что правоохранители нашли украденный предмет искусства и собираются вернуть его в Третьяковскую галерею. Уже тогда эта информация вызвала обоснованные подозрения и многие люди посчитали, что данные сведения необходимо перепроверить.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:31