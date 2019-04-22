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Ученые утверждает, что лён поможет стать стройный и красивым

Эксперты уверены в полезных свойствах льна и утверждают, что он может помочь стать красивым и стройным. Растение способно заменить ряд дорогих и не всегда безлопастных медикаментозных препаратов.
Ученые утверждает, что лён поможет стать стройный и красивым

По составу лён похож на рыбий жир, однако его стоимость в разы меньше. Это растение широко используется в российских семьях, но не все знают, что оно богато микроэлементами и витамином Е. Он способен сделать кожу человека нежной, а также поможет сбросить лишние килограммы. Жирные кислоты, которые в изобилии имеются в растении, спасут при проблемах с суставами, ведь они ускоряют заживление хрящевой ткани.

Кроме этого лён улучшает общее самочувствие и настроение человека, поскольку двойной эффект (придает нежности коже и снижает вес) позитивно сказывается на настроении. Однако не следует заниматься самолечением, поскольку это может привести к плачевным последствиям. В случае возникновения болезни или в профилактических целях необходимо сначала проконсультироваться со специалистом.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:17

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