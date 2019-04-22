Майя Донцова лидирует в баттле с Мариной Африкантовой
Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова лидирует в устроенном руководством телестройки баттле с Мариной Африкантовой. Девушка стремительно набирает новых подписчиков в социальной сети Instagram, но уже появились слухи, что всё это обычная накрутка, а не действительно интересующиеся её жизнью реальные люди.
Майя Донцова и Марина Африкантова не по собственной воле стали главными соперницами этой недели на телепроекте «Дом-2». Руководству показалось мало недавних экспериментов над участниками с запиранием в комнатах, так что теперь две якобы подруги должны соревноваться между собой в популярности. Согласно слухам, лидирует в этой гонке именно возлюбленная Алексея Купина, а вот Марина Африкантова, негативно проявившая себя во время конфликта с Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель, на порядок отстаёт в этом баттле от соперницы.
В социальных сетях же фолловеры несколько иначе видят сложившуюся ситуацию, считая, что для Майи Донцовой подписчики были накручены, ведь ранее она не была более популярной, чем Марина Африкантова.
Майя Донцова и Марина Африкантова не по собственной воле стали главными соперницами этой недели на телепроекте «Дом-2». Руководству показалось мало недавних экспериментов над участниками с запиранием в комнатах, так что теперь две якобы подруги должны соревноваться между собой в популярности. Согласно слухам, лидирует в этой гонке именно возлюбленная Алексея Купина, а вот Марина Африкантова, негативно проявившая себя во время конфликта с Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель, на порядок отстаёт в этом баттле от соперницы.
В социальных сетях же фолловеры несколько иначе видят сложившуюся ситуацию, считая, что для Майи Донцовой подписчики были накручены, ведь ранее она не была более популярной, чем Марина Африкантова.