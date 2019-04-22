Майя Донцова лидирует в баттле с Мариной Африкантовой





Майя Донцова и Марина Африкантова не по собственной воле стали главными соперницами этой недели на телепроекте «Дом-2». Руководству показалось мало недавних экспериментов над участниками с запиранием в комнатах, так что теперь две якобы подруги должны соревноваться между собой в популярности. Согласно слухам, лидирует в этой гонке именно возлюбленная Алексея Купина, а вот Марина Африкантова, негативно проявившая себя во время конфликта с Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель, на порядок отстаёт в этом баттле от соперницы.В социальных сетях же фолловеры несколько иначе видят сложившуюся ситуацию, считая, что для Майи Донцовой подписчики были накручены, ведь ранее она не была более популярной, чем Марина Африкантова.