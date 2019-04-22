«Я буду рядом если ты захочешь»: Иосиф Пригожин поздравил своего сына Дмитрия с 30-летием

Такое трогательное сообщение Иосиф Пригожин оставил на странице в Instagram. Он обратился к своему сыну от первого брака Дмитрию и поздравил его с 30-летием. Известный продюсер выразил сожаление, что отец и сын не могут отметить этот праздник вместе, за одним столом. Он заверяет: «Дима, знай: я тебя очень люблю, ты мой сын, первенец, и я хочу, чтобы ты был счастлив». Муж Валерии рассказал, что сейчас он не общается в наследником, так как в этом заинтересованы другие люди. Знаменитость выразил надежду на изменения этой ситуации и заявил, что очень хочет этого. Свое поздравление он закончил такими словами: «Будь здоров. И, если захочешь, буду рядом».Подписчики Иосифа Пригожина присоединились к поздравлениями Дмитрия с 30-летием. Многим из них жаль, что между отцом и сыном сложились именно такие отношения, но выразили надежду на положительные изменения в данном вопросе. Они пожелали супругу Валерии терпения и крепкого здоровья.Напомним, у Иосифа Пригожина и его первой жены Елены родились двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная. После развода супруга сделала все, чтобы наследники не могли общаться со своим отцом.