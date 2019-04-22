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«Я буду рядом если ты захочешь»: Иосиф Пригожин поздравил своего сына Дмитрия с 30-летием

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин трогательно поздравил своего сына Дмитрий с 30-летием. Муж Валерии отметил, что любит своего наследника несмотря на все те проблемы, существующие между ними и всегда готов ему помочь.
«Я буду рядом если ты захочешь»: Иосиф Пригожин поздравил своего сына Дмитрия с 30-летием

Такое трогательное сообщение Иосиф Пригожин оставил на странице в Instagram. Он обратился к своему сыну от первого брака Дмитрию и поздравил его с 30-летием. Известный продюсер выразил сожаление, что отец и сын не могут отметить этот праздник вместе, за одним столом. Он заверяет: «Дима, знай: я тебя очень люблю, ты мой сын, первенец, и я хочу, чтобы ты был счастлив». Муж Валерии рассказал, что сейчас он не общается в наследником, так как в этом заинтересованы другие люди. Знаменитость выразил надежду на изменения этой ситуации и заявил, что очень хочет этого. Свое поздравление он закончил такими словами: «Будь здоров. И, если захочешь, буду рядом».

Подписчики Иосифа Пригожина присоединились к поздравлениями Дмитрия с 30-летием. Многим из них жаль, что между отцом и сыном сложились именно такие отношения, но выразили надежду на положительные изменения в данном вопросе. Они пожелали супругу Валерии терпения и крепкого здоровья.

Напомним, у Иосифа Пригожина и его первой жены Елены родились двое детей: сын Дмитрий и дочь Даная. После развода супруга сделала все, чтобы наследники не могли общаться со своим отцом.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:06

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