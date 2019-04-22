Юлия Ефременкова появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде





Юлия Ефременкова во время вечернего эфира от 21 апреля появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде. В отличие от ведущей Ольги Бузовой, на этот факт не могли не обратить внимания зрители, которые даже предположили, что возлюбленная Мондезира Свет-Амура просто забыла надеть юбку.Кроме того, хейтеры в Сети пишут, что Юлия Ефременкова, вероятнее всего, воспользовалась советами скандальной участницы «Дома-2» Саши Черно и сходила к её дизайнеру. Супруга Иосифа Оганесяна тоже нередко шокирует публику своими нарядами, порой забывая о том, что для её фигуры следует более тщательно подбирать гардероб, чтобы не выглядеть смешно и нелепо в глазах окружающих.