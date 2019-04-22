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Юлия Ефременкова появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде

Ведущая проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде. Зрители телестройки решили, что если бы эфир вела Ксения Бородина, а не Ольга Бузова, то та обязательно отчитала бы коллегу за такую откровенность.

Юлия Ефременкова появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде


Юлия Ефременкова во время вечернего эфира от 21 апреля появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде. В отличие от ведущей Ольги Бузовой, на этот факт не могли не обратить внимания зрители, которые даже предположили, что возлюбленная Мондезира Свет-Амура просто забыла надеть юбку.

Юлия Ефременкова появилась на свадебном конкурсе в неприлично коротком наряде


Кроме того, хейтеры в Сети пишут, что Юлия Ефременкова, вероятнее всего, воспользовалась советами скандальной участницы «Дома-2» Саши Черно и сходила к её дизайнеру. Супруга Иосифа Оганесяна тоже нередко шокирует публику своими нарядами, порой забывая о том, что для её фигуры следует более тщательно подбирать гардероб, чтобы не выглядеть смешно и нелепо в глазах окружающих.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:24

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