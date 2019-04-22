Ученые определили признаки приближающейся смерти





Сообщается, что в последний год люди начинают приводить в порядок свои незаконченные дела, впадают в депрессию и составляют завещания. Ученые из Америки смогли создать тест, который способен определить примерную дату смерти. В эксперименте взяли участие 80 добровольцев возвратом от 65 лет. Половина респондентов, которые плохо прошли испытание в течение года умерли.Это связано с ухудшением когнитивных способностей, а также они плохо анализировали ситуацию. Кроме этого умершие добровольцы показали низкий уровень настойчивости и агрессии. Некоторые даже отмечали, что не проживут больше года. Таким образом, можно предположить связь между предчувствием кончины и фактическим её наступлением. Однако объяснить причину такого явления ученые пока не могут.