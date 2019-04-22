МЧС России на вертолете вернуло белого медведя обратно на Чукотку





На Камчатку, прямо на льдине, приплыл белый медведь. Он был уставшим и голодным, поэтому вел себя достаточно агрессивно. Дикое животное пришло в населенные пункты Тиличики и Корф в поисках пропитания, чем испугало местных жителей. Позже стало известно, что даже исхудавший дикий зверь весил не менее 450 килограмм. И.о. губернатора Камчатки Виктор Илюхин обратился к местной службе МЧС с просьбой доставить непрошеного гостя обратно в привычный ареал его обитания – на Чукотку.Для этого была привлечена команда из спасателей, охотоведов и ветеринаров. Они выследили и усыпили белого медведя, а затем поместили его в клетку. Ее прикрепили к вертолету МЧС и воздушное средство отправилась в Чукотку. Полет занял 3 часа и прошел успешно. Спасатели отмечают, белый медведь вел себя спокойно, хоть и проснулся в середине полета. Он не старался раскачивать клетку и дождался приземления. После этого спасатели выпустили неудачливого зверя на свободу.Сотрудники МЧС отмечают, это уже не первая подобная операция по спасению диких животных с помощью вертолета, но ситуации конкретно с белым медведем раньше в истории России не случалось.