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МЧС России на вертолете вернуло белого медведя обратно на Чукотку

МЧС России провело необычную спецоперацию для спасения местных жителей и белого медведя одновременно. Спасатели и ветеринары с помощью вертолета вернули дикое животное из Камчатки в Чукотку, его привычный ареал обитания.
МЧС России на вертолете вернуло белого медведя обратно на Чукотку

На Камчатку, прямо на льдине, приплыл белый медведь. Он был уставшим и голодным, поэтому вел себя достаточно агрессивно. Дикое животное пришло в населенные пункты Тиличики и Корф в поисках пропитания, чем испугало местных жителей. Позже стало известно, что даже исхудавший дикий зверь весил не менее 450 килограмм. И.о. губернатора Камчатки Виктор Илюхин обратился к местной службе МЧС с просьбой доставить непрошеного гостя обратно в привычный ареал его обитания – на Чукотку.

Для этого была привлечена команда из спасателей, охотоведов и ветеринаров. Они выследили и усыпили белого медведя, а затем поместили его в клетку. Ее прикрепили к вертолету МЧС и воздушное средство отправилась в Чукотку. Полет занял 3 часа и прошел успешно. Спасатели отмечают, белый медведь вел себя спокойно, хоть и проснулся в середине полета. Он не старался раскачивать клетку и дождался приземления. После этого спасатели выпустили неудачливого зверя на свободу.
МЧС России на вертолете вернуло белого медведя обратно на Чукотку

Сотрудники МЧС отмечают, это уже не первая подобная операция по спасению диких животных с помощью вертолета, но ситуации конкретно с белым медведем раньше в истории России не случалось.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:59

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