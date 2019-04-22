Николь Кузнецова сразу после проекта «Последний герой» отправилась к хирургу за границу





Из-за болезни Кузнецова вынуждена каждые несколько месяцев ложится на операционный стол. У нее проблемы с горлом из-за чего ей сложно говорить. Также это может быть смертельно опасно, если не предпринимать меры вовремя. Последний раз она была у хирурга перед съёмками в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».После проигрыша экстрасенс вернулась домой. Однако вскоре она сложила вещи и направилась к своему специалисту в Германию. Экстрасенс не расстроена столь ранним уходом из программы, поскольку считает, что выжить на острове может только сильный и молодой или коварный и хитрый человек.