Николь Кузнецова сразу после проекта «Последний герой» отправилась к хирургу за границу
Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова сказала, что не проживет долго без хирургического вмешательства на её горле. Сразу после окончания съёмок в «Последнем герое» она отправилась к специалисту в Германию.
Из-за болезни Кузнецова вынуждена каждые несколько месяцев ложится на операционный стол. У нее проблемы с горлом из-за чего ей сложно говорить. Также это может быть смертельно опасно, если не предпринимать меры вовремя. Последний раз она была у хирурга перед съёмками в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».
После проигрыша экстрасенс вернулась домой. Однако вскоре она сложила вещи и направилась к своему специалисту в Германию. Экстрасенс не расстроена столь ранним уходом из программы, поскольку считает, что выжить на острове может только сильный и молодой или коварный и хитрый человек.
Из-за болезни Кузнецова вынуждена каждые несколько месяцев ложится на операционный стол. У нее проблемы с горлом из-за чего ей сложно говорить. Также это может быть смертельно опасно, если не предпринимать меры вовремя. Последний раз она была у хирурга перед съёмками в проекте «Последний герой. Актеры против экстрасенсов».
После проигрыша экстрасенс вернулась домой. Однако вскоре она сложила вещи и направилась к своему специалисту в Германию. Экстрасенс не расстроена столь ранним уходом из программы, поскольку считает, что выжить на острове может только сильный и молодой или коварный и хитрый человек.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:39