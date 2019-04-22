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Врачам из Великобритании удалось выходить девочку весом 346 грамм

Врачи из графства Глостершир в Великобритании смогли выходить рекордно маленького новорожденного ребенка. Вес девочки, которая была изъята с помощью кесарева сечения, составил 346 грамм.
Врачам из Великобритании удалось выходить девочку весом 346 грамм

В хоте проведения осмотра матери было обнаружено, что у нее и плода есть заболевание, которое имеется у 6 процентов беременных женщин. В результате чего развитие плода остановилось, и это несло опасность для обеих. Врачи приняли решение провести кесарево сечение и изъять плод. После этого они поместили девочку в инкубатор. В ходе лечения у малышки было обнаружено повреждение кишечника, что видимо и было причиной остановки развития плода.

Медики провели два хирургических вмешательства и исправили имеющиеся повреждения. После проведенного лечения и реабилитации девочку выписали. Сейчас она находится дома со своими родителями, и весит уже 4 килограмма. Опасности для её жизни больше нет.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:23

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