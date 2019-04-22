Врачам из Великобритании удалось выходить девочку весом 346 грамм





В хоте проведения осмотра матери было обнаружено, что у нее и плода есть заболевание, которое имеется у 6 процентов беременных женщин. В результате чего развитие плода остановилось, и это несло опасность для обеих. Врачи приняли решение провести кесарево сечение и изъять плод. После этого они поместили девочку в инкубатор. В ходе лечения у малышки было обнаружено повреждение кишечника, что видимо и было причиной остановки развития плода.Медики провели два хирургических вмешательства и исправили имеющиеся повреждения. После проведенного лечения и реабилитации девочку выписали. Сейчас она находится дома со своими родителями, и весит уже 4 килограмма. Опасности для её жизни больше нет.