Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову «сменил» собственный парень
Новую ведущую реалити-шоу «Дом-2» Юлию Ефременкову «сменил» собственный возлюбленный. В Сети появились слухи, что Мондезир Свет-Амур специально в свое время начал проявлять симпатию к длинноволосой красавице, так как понимал, что только через нее сможет задержаться на шоу.
Не секрет, что изначально Ефременкова, как в свое время и Бузова, являлась полноправной участницей телестройки «Дом-2». Впрочем, Юлия немного превзошла Ольгу, ведь стала ведущей шоу после года проведенного на проекте в качестве его героини.
После неудачных отношений с бывшим участником «Дома-2» Сергеем Кучеровым Юлия не стала долго горевать и воспользовалась своим новым положением, чтобы отыскать того «единственного». К слову, у Ефременковой это весьма неплохо получилось, ведь сейчас она состоит в отношениях с одним из самых ярких героев проекта Мондезиром Свет-Амуром.
Нужно сказать, что многие поклонники Юлии сильно переживали из-за того, что их любимица начала встречаться с Мондезиром. И как оказалось не зря. В социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Свет-Амур заявляет Ефременковой, что стал ведущим «Дома-2» и теперь ей нужно покинуть шоу.
Не секрет, что изначально Ефременкова, как в свое время и Бузова, являлась полноправной участницей телестройки «Дом-2». Впрочем, Юлия немного превзошла Ольгу, ведь стала ведущей шоу после года проведенного на проекте в качестве его героини.
После неудачных отношений с бывшим участником «Дома-2» Сергеем Кучеровым Юлия не стала долго горевать и воспользовалась своим новым положением, чтобы отыскать того «единственного». К слову, у Ефременковой это весьма неплохо получилось, ведь сейчас она состоит в отношениях с одним из самых ярких героев проекта Мондезиром Свет-Амуром.
Нужно сказать, что многие поклонники Юлии сильно переживали из-за того, что их любимица начала встречаться с Мондезиром. И как оказалось не зря. В социальных сетях появилась серия видеороликов, на которых Свет-Амур заявляет Ефременковой, что стал ведущим «Дома-2» и теперь ей нужно покинуть шоу.
«Друзья, я хочу сказать, что с сегодняшнего дня ведущим этого телепроекта становлюсь Я – Мондезир. Юлия Ефременкова с сегодняшнего дня покидает этот телепроект в рамках ведущего. Постройте свою любовь!», - заявил возлюбленный ведущей «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:57