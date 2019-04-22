Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову «сменил» собственный парень

«Друзья, я хочу сказать, что с сегодняшнего дня ведущим этого телепроекта становлюсь Я – Мондезир. Юлия Ефременкова с сегодняшнего дня покидает этот телепроект в рамках ведущего. Постройте свою любовь!», - заявил возлюбленный ведущей «Дома-2».





