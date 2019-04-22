Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева





Первым транспортным средством народного артиста был отечественный ГАЗ-24 «Волга», который он приобрел в 1989 году. В 1980-х многие звезды старились купить себе авто иностранного производства, однако Леонтьев отдал предпочтение отечественному автопрому. Покупка обошлась певцу в 16 тысяч рублей. Однако он отзывается о ней не очень хорошо, поскольку автомобиль отвратительно проявил себя в холодные времена года.Спустя два года Валери Леонтьев поменял свою «Волгу» на новый Ford Sierra. Машина была цвета «серый металлик». Это транспортное средство очень понравилось певцу, поскольку для того времени это был современный и технологичный экземпляр, который хотел себе каждый водитель.Вначале девяностых Леонтьев также самостоятельно пригнал себе из Германии BMW-528. Как говорит артист, он любил этот автомобиль. Особенно ему нравилось погонять на нем по дорогах, на которых не было сотрудников ГАИ. Разумеется для того времени этот автомобиль немецкого автопрома считался чуть ли не спортивным для советского человека. Его шикарный вид и мощный силовой агрегат не мог оставить равнодушным ни одного водителя.Следующим автомобилем в гараже российского певца стал Lincoln восьмой модели. Купил он его после продажи двух предыдущих иномарок. Это транспортное средство считалось автомобилем представительского класса. Современный дизайн и оборудование делали его очень желанной покупкой. А кожаный салон приносил еще больше комфорта во время путешествия.После в списке Леонтьева стал внедорожник Mitsubishi Pajero, который он приобрел в конце 90-х. Артисту очень нравился эта модель из-за большого и удобного салона, а также высокой посадки. На авто певец проездил не один год, наслаждаясь управлением этого великана.На день рождения Леонтьева супруга преподнесла ему весьма хороший подарок - Porsche Cayenne, который до сих пор находится в распоряжении артиста. Этот автомобиль наверняка не требует описания и рекомендаций, поскольку бренд говорит сам за себя.Одной из последних покупок Валерия Леонтьева стал автомобиль премиум класса Bentley Continental GT. Эта роскошная модель позволяет получить максимум удовольствия от поездки и принести только позитивные эмоции. Отличный интерьер, впечатляющая внешность и мощный двигатель никогда не заставят заскучать за рулем этого шедевра.