АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные причины возникновения рака
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Известный российский певец Валерий Леонтьев любит не только часто менять свои экстравагантные наряды, но и частенько обновляет свой гараж. Как и у большинства звезд, звезда начинал с отечественного автомобиля.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Первым транспортным средством народного артиста был отечественный ГАЗ-24 «Волга», который он приобрел в 1989 году. В 1980-х многие звезды старились купить себе авто иностранного производства, однако Леонтьев отдал предпочтение отечественному автопрому. Покупка обошлась певцу в 16 тысяч рублей. Однако он отзывается о ней не очень хорошо, поскольку автомобиль отвратительно проявил себя в холодные времена года.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Спустя два года Валери Леонтьев поменял свою «Волгу» на новый Ford Sierra. Машина была цвета «серый металлик». Это транспортное средство очень понравилось певцу, поскольку для того времени это был современный и технологичный экземпляр, который хотел себе каждый водитель.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Вначале девяностых Леонтьев также самостоятельно пригнал себе из Германии BMW-528. Как говорит артист, он любил этот автомобиль. Особенно ему нравилось погонять на нем по дорогах, на которых не было сотрудников ГАИ. Разумеется для того времени этот автомобиль немецкого автопрома считался чуть ли не спортивным для советского человека. Его шикарный вид и мощный силовой агрегат не мог оставить равнодушным ни одного водителя.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Следующим автомобилем в гараже российского певца стал Lincoln восьмой модели. Купил он его после продажи двух предыдущих иномарок. Это транспортное средство считалось автомобилем представительского класса. Современный дизайн и оборудование делали его очень желанной покупкой. А кожаный салон приносил еще больше комфорта во время путешествия.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

После в списке Леонтьева стал внедорожник Mitsubishi Pajero, который он приобрел в конце 90-х. Артисту очень нравился эта модель из-за большого и удобного салона, а также высокой посадки. На авто певец проездил не один год, наслаждаясь управлением этого великана.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

На день рождения Леонтьева супруга преподнесла ему весьма хороший подарок - Porsche Cayenne, который до сих пор находится в распоряжении артиста. Этот автомобиль наверняка не требует описания и рекомендаций, поскольку бренд говорит сам за себя.
Названы любимые машины из автопарка Валерия Леонтьева

Одной из последних покупок Валерия Леонтьева стал автомобиль премиум класса Bentley Continental GT. Эта роскошная модель позволяет получить максимум удовольствия от поездки и принести только позитивные эмоции. Отличный интерьер, впечатляющая внешность и мощный двигатель никогда не заставят заскучать за рулем этого шедевра.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто / ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Роспотребнадзор рассказал россиянам о
Врачам из Великобритании удалось
Семья Тодоренко и Топалова поздравила
Эксперты назвали две «вечные» проблемы
Названы любимые машины из автопарка
Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову
Ученые хотят улучшать продукты с
В штабе Зеленского отказались принимать
Канье Уэст провел собственную
Дочь Алсу оправдалась после критики за
Ольга Бузова за два дня в санатории
Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro
Ученые из Якутии ищут способ
Медики рассказали об опасности
Наталья Поклонская считает мавзолей
Евросоюз создаст гигантскую базу
Ольга Бузова опять опозорилась перед
Ольга Бузова предостерегает своих
В Челябинске мужчина 4 месяца хранил
Максим Галкин надеется на нормализацию
Ксению Бородину раскритиковали за
В Сургуте мужчина сжег знакомого и смыл
Юлия Проскурякова заступилась за Аллу
Эксперты назвали лучших 3 бюджетных
Эксперты назвали лучшие наушники для
Вершина пищевой цепи Каспия под
Наташа Королева поздравила с победой в
Просмотреть все новости