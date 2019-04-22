АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные причины возникновения рака
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Эксперты назвали две «вечные» проблемы в безопасности гаджетов

Кибербезопаность является одним из ключевых вопросов в современном мире, так как личная жизнь миллионов людей зависит от защищенности их гаджетов. Эксперты назвали две «вечные» проблемы устройств, которые никогда не будут решены.
Эксперты назвали две «вечные» проблемы в безопасности гаджетов

Безопасность является одной из ключевых характеристик современных гаджетов, многие компания, например, Apple, строят на этом аспекте всю рекламную компанию новинок. Это неудивительно, ведь на современных устройствах хранится множество личной информации пользователей, и попадание ее в руки злоумышленников является серьезной опасностью.

Эксперты отмечают, существуют две «вечные» проблемы с безопасностью гаджетов. Первая – это «проходной двор» Bluetooth. Именно через эту беспроводную технологию злоумышленник может отправить на устройство любой нужный ему файл. Данная проблема актуальна для всех версий ОС, но некоторые подвержены большему риску: Android 5.1 и 6.0, а также iOS 9.3.5.

Еще одну «вечную» проблему эксперты называют «слабость сердца». Этот способ взлома устройства использует врожденную лазейку всех современных процессоров и тип их работы. Заразить гаджет можно даже без скачивания файлов, достаточно посетить вредоносный сайт, где скрипты сделают всю работу за хакеров.
Эксперты назвали две «вечные» проблемы в безопасности гаджетов

Эксперты отмечают, в наибольшей зоне риска находятся старые устройства, давно не получающие обновления. Они являются очень уязвимыми и поэтому через них не советуют совершать онлайн-покупки и банковские переводы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Черкасов должен быть соперником
Apple и Qualcomm разрабатывают
Поклонники подозревают, что Меган Маркл
Роспотребнадзор рассказал россиянам о
Врачам из Великобритании удалось
Семья Тодоренко и Топалова поздравила
Эксперты назвали две «вечные» проблемы
Названы любимые машины из автопарка
Телеведущую «Дома-2» Юлю Ефременкову
Ученые хотят улучшать продукты с
В штабе Зеленского отказались принимать
Канье Уэст провел собственную
Дочь Алсу оправдалась после критики за
Ольга Бузова за два дня в санатории
Спецификации смартфона Lenovo Z6 Pro
Ученые из Якутии ищут способ
Медики рассказали об опасности
Наталья Поклонская считает мавзолей
Евросоюз создаст гигантскую базу
Ольга Бузова опять опозорилась перед
Ольга Бузова предостерегает своих
В Челябинске мужчина 4 месяца хранил
Максим Галкин надеется на нормализацию
Ксению Бородину раскритиковали за
В Сургуте мужчина сжег знакомого и смыл
Юлия Проскурякова заступилась за Аллу
Эксперты назвали лучших 3 бюджетных
Эксперты назвали лучшие наушники для
Вершина пищевой цепи Каспия под
Наташа Королева поздравила с победой в
Просмотреть все новости