Эксперты назвали две «вечные» проблемы в безопасности гаджетов





Безопасность является одной из ключевых характеристик современных гаджетов, многие компания, например, Apple, строят на этом аспекте всю рекламную компанию новинок. Это неудивительно, ведь на современных устройствах хранится множество личной информации пользователей, и попадание ее в руки злоумышленников является серьезной опасностью.Эксперты отмечают, существуют две «вечные» проблемы с безопасностью гаджетов. Первая – это «проходной двор» Bluetooth. Именно через эту беспроводную технологию злоумышленник может отправить на устройство любой нужный ему файл. Данная проблема актуальна для всех версий ОС, но некоторые подвержены большему риску: Android 5.1 и 6.0, а также iOS 9.3.5.Еще одну «вечную» проблему эксперты называют «слабость сердца». Этот способ взлома устройства использует врожденную лазейку всех современных процессоров и тип их работы. Заразить гаджет можно даже без скачивания файлов, достаточно посетить вредоносный сайт, где скрипты сделают всю работу за хакеров.Эксперты отмечают, в наибольшей зоне риска находятся старые устройства, давно не получающие обновления. Они являются очень уязвимыми и поэтому через них не советуют совершать онлайн-покупки и банковские переводы.