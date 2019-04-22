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В штабе Зеленского отказались принимать поздравления от Януковича

Штаб Владимира Зеленского отказался принимать официальные поздравления экс-президента Украины Виктора Януковича. Текст обращения на просторах Facebook разместил представитель бывшего главы государства Юрий Кирасир.
В штабе Зеленского отказались принимать поздравления от Януковича

Как отметили в штабе Владимира Зеленского, команда нового президента Украины обойдется без поддержки бывших чиновников страны и российских пропагандистов, а также без звучащих с их стороны поздравлений. Соответствующее заявление порталу “Интерфакс” сделал один из представителей штаба новоизбранного главы страны Дмитрий Разумков.

После новости о том, что Зеленский с явным отрывом опережает Порошенко, пресс-секретарь Януковича в соцсети разместил поздравления бывшего лидера “Партии регионов”. По мнению последнего, своим выбором жители Украины вынесли строгий приговор той политике, которую осуществлял пока еще действующий президент, а новоизбранному главе государства пожелал объединить граждан и улучшить их благосостояние.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:44

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