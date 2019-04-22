В штабе Зеленского отказались принимать поздравления от Януковича





Как отметили в штабе Владимира Зеленского, команда нового президента Украины обойдется без поддержки бывших чиновников страны и российских пропагандистов, а также без звучащих с их стороны поздравлений. Соответствующее заявление порталу “Интерфакс” сделал один из представителей штаба новоизбранного главы страны Дмитрий Разумков.После новости о том, что Зеленский с явным отрывом опережает Порошенко, пресс-секретарь Януковича в соцсети разместил поздравления бывшего лидера “Партии регионов”. По мнению последнего, своим выбором жители Украины вынесли строгий приговор той политике, которую осуществлял пока еще действующий президент, а новоизбранному главе государства пожелал объединить граждан и улучшить их благосостояние.