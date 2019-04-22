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Ученые хотят улучшать продукты с помощью «генного ножа»

Ученые хотят использовать возможности изменения генома для улучшения имеющихся и создания новых продуктов. Они назвали методику CRISPR-Cas настоящим «генным» ножом, способным приводить к быстрому результату без каких-либо негативных последствий.
Ученые хотят улучшать продукты с помощью «генного ножа»

Сейчас в научном кругу продолжаются серьезные споры относительно этичной составляющей вопроса вмешательства в геном человека. Многие ученые считают эта отличной возможностью лишить людей многих наследственных болезней и иных проблем со здоровьем, другие же уверены, что такое вмешательство ставит под вопрос саму суть человека и человечества. Пока передовые специалисты пытаются доказать свою точку зрения, некоторые их коллеги собираются использовать изменения генов в тех областях, где нет проблем с этикой.

Речь идет о создании продуктов питания с помощью настоящего «генного ножа» методики CRISPR-Cas. Он позволит ученым не только улучшать имеющуюся пищу, но и создавать совершенно новую. Они отмечают, такой подход окажется куда более дешевым и быстрым по сравнению с тем, как традиционно происходит процесс выращивания новых видов сельскохозяйственный культур. При этом специалисты собираются создавать не только овощи, но и мясо.
Ученые хотят улучшать продукты с помощью «генного ножа»

Ученые отмечают, использование «генного ножа» позволит производить новые продукты без каких-либо негативных последствий для организма человека, который будет их употреблять.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:51

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