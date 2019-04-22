Ученые хотят улучшать продукты с помощью «генного ножа»





Сейчас в научном кругу продолжаются серьезные споры относительно этичной составляющей вопроса вмешательства в геном человека. Многие ученые считают эта отличной возможностью лишить людей многих наследственных болезней и иных проблем со здоровьем, другие же уверены, что такое вмешательство ставит под вопрос саму суть человека и человечества. Пока передовые специалисты пытаются доказать свою точку зрения, некоторые их коллеги собираются использовать изменения генов в тех областях, где нет проблем с этикой.Речь идет о создании продуктов питания с помощью настоящего «генного ножа» методики CRISPR-Cas. Он позволит ученым не только улучшать имеющуюся пищу, но и создавать совершенно новую. Они отмечают, такой подход окажется куда более дешевым и быстрым по сравнению с тем, как традиционно происходит процесс выращивания новых видов сельскохозяйственный культур. При этом специалисты собираются создавать не только овощи, но и мясо.Ученые отмечают, использование «генного ножа» позволит производить новые продукты без каких-либо негативных последствий для организма человека, который будет их употреблять.