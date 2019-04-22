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Максим Галкин надеется на нормализацию отношений Украины и России после победы Зеленского на выборах

Отечественный телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с первенством на президентских выборах, проходивших накануне в Украине. Серию соответствующего содержания видео артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Максим Галкин надеется на нормализацию отношений Украины и России после победы Зеленского на выборах

Максим Галкин выразил искреннюю радость за победу Владимира Зеленского, при этом отметив, что его приход к власти не сможет отменить политических разногласий. Телеведущий уверен, что украинский комик возложил на себя серьезные обязательства, но сможет с ними справиться. Галкин заявил, что Зеленский выразит поддержку мнения украинцев, среди которых много радикально настроенных граждан.

По мнению Галкина, Россия и Украина смогут достичь некоторого взаимопонимания с приходом Зеленского, но один хороший человек не в состоянии решить все проблемы. Телеведущий поблагодарил Петра Порошенко за мирную передачу власти новому президенту. В заключении шоумен отметил, что “медные трубы шоу-бизнеса” крепче политических, поэтому Зеленский не прогнется под систему.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:29

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