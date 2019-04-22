Максим Галкин надеется на нормализацию отношений Украины и России после победы Зеленского на выборах

Максим Галкин выразил искреннюю радость за победу Владимира Зеленского, при этом отметив, что его приход к власти не сможет отменить политических разногласий. Телеведущий уверен, что украинский комик возложил на себя серьезные обязательства, но сможет с ними справиться. Галкин заявил, что Зеленский выразит поддержку мнения украинцев, среди которых много радикально настроенных граждан.По мнению Галкина, Россия и Украина смогут достичь некоторого взаимопонимания с приходом Зеленского, но один хороший человек не в состоянии решить все проблемы. Телеведущий поблагодарил Петра Порошенко за мирную передачу власти новому президенту. В заключении шоумен отметил, что “медные трубы шоу-бизнеса” крепче политических, поэтому Зеленский не прогнется под систему.