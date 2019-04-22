Ольга Бузова опять опозорилась перед поклонниками своей неграмотностью
Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова в очередной раз опозорилась перед поклонниками своей неграмотностью. По словам фолловеров, теперь они находятся в замешательстве, ведь не понимают, как звезда смогла написать несколько книг.
Не секрет, что на данный момент Ольга отдыхает в австрийском центре здоровья под названием «Verba Mayr», где компанию ей составил ее директор Арам Арчер. Так как Бузова является активным пользователем Сети, она начала снимать свежие Stories, не только по пути в санаторий, но и как только оказалась на его территории.
Добравшись до своего номера, Бузова поспешила продемонстрировать подписчикам то место, где проведет ближайшие несколько дней. Впрочем, заинтересовало пользователей Сети не комната и не обстановка в центре здоровья, а необразованность Ольги.
В номере Бузова начала читать брошюры лежащие на столе. Делала Ольга это почти по слогам, да еще и с ошибками.
Нужно сказать, что подписчики ведущей «Дома-2» раскритиковали Ольгу за неграмотность и посоветовали звезде больше не читать в Stories ничего, чтобы опять не получить в свой адрес нелицеприятные комментарии. Правда, преданным поклонникам Бузовой не показалось, что их любимица сделала ошибку, читая брошюры в номере.
Не секрет, что на данный момент Ольга отдыхает в австрийском центре здоровья под названием «Verba Mayr», где компанию ей составил ее директор Арам Арчер. Так как Бузова является активным пользователем Сети, она начала снимать свежие Stories, не только по пути в санаторий, но и как только оказалась на его территории.
Добравшись до своего номера, Бузова поспешила продемонстрировать подписчикам то место, где проведет ближайшие несколько дней. Впрочем, заинтересовало пользователей Сети не комната и не обстановка в центре здоровья, а необразованность Ольги.
В номере Бузова начала читать брошюры лежащие на столе. Делала Ольга это почти по слогам, да еще и с ошибками.
«Дневник гостя», - прочитала на буклете Бузова, ведя медленно пальцем, словно ребенок, который только научился читать.
Нужно сказать, что подписчики ведущей «Дома-2» раскритиковали Ольгу за неграмотность и посоветовали звезде больше не читать в Stories ничего, чтобы опять не получить в свой адрес нелицеприятные комментарии. Правда, преданным поклонникам Бузовой не показалось, что их любимица сделала ошибку, читая брошюры в номере.
«Где Ольга допустила ошибку? Откройте глаза!» - поспешили заступиться фанаты.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44