В Сургуте мужчина сжег знакомого и смыл его останки в туалет





Полиция Сургута уже больше месяца расследовала пропажу 47-летнего жителя города, которого никто не видел с середины марта. Следствие установило, что последнее время с погибшим проживал 42-летний житель Амурской области, приходившийся пропавшему другом. Между ними существовал конфликт относительно долгов, что и вызвало подозрение правоохранителей.Совсем недавно полиции удалось задержать подозреваемого, его нашли в Республике Башкортостан. В ходе допроса 42-летний житель Амурской области признался убийстве жителя Сургута. Он отметил, что между ними возник конфликт из-за долга, ведь его приятель был должен ему крупную сумму денег. Спор перерос в драку, и гость нанес хозяину квартиру два ножевых ранения. Сразу после убийства он воспользовался мобильным банковским приложением погибшего и перевел на свой счет 400 тысяч рублей. Затем он захотел скрыть следы своего преступления, поэтому расчленил и сжег тело убитого друга в банной печи. Все, что осталось от 47-летнего жителя Сургута, подозреваемый смысл в туалет.Правоохранители сообщили, что задержанный уже отбывал наказание за убийство, грабеж и дезертирство. Материалы дела скоро передадут в суд.