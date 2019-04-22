Ученые из Якутии ищут способ клонирования древнего жеребца





Специалисты Северо-Восточного федерального университета и их коллеги из научного фонда Sooam продолжают подробное изучение останков древнего жеребца, найденного в сентябре 2018 года. Эту находку считают поистине уникальной, так как степень ее сохранности поразила даже исследователей. Им удалось получить образцы шерсти, мягких тканей и органов, а также биологическую жидкость этого древнего существа. Такая степень сохранности была обеспечена условиями вечной мерзлоты, существующей в этом регионе.Сейчас ученые из Якутии и их коллеги ищут подходящую активную биологическую клетку древнего жеребца для того, чтобы клонировать его. Специалисты уверены, степень сохранности останков позволяет им ставить такую амбициозную задачу. В ближайшем будущем они планируют продвинутся в этом вопросе.Отдельно якутские ученые отметили, что данная находка позволит человечеству лучше понять процесс воздействия холода на организм, а это приведет к развитию криоконсервации не только отдельных органов, но и человека в целом. Древний жеребец жил 42 тысячи лет назад, но это не помешало ему отлично сохраниться в условиях низких температур.