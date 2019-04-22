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Наталья Поклонская считает мавзолей Ленина пережитком прошлого

Как сообщает РИА Новости, Наталья Поклонская считает мавзолей Ленина реликтом прошлого, неспособным заполнить духовный вакуум в нынешних реалиях. Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения вождя октябрьской революции Владимира Ильича Ленина.
Наталья Поклонская считает мавзолей Ленина пережитком прошлого

Также депутат добавила, что даже часть россиян, для которых это строение является неким символом, понимают неактуальность этого мемориала, тянущего народ назад. Людей сейчас больше интересуют реальная жизнь, безопасность и развитие России, и процветание в семьях. Кроме этого, коммунистические взгляды со временем все больше отходить в небытие, поэтому не стоит уделять так много внимания прошлому, необходимо сосредоточится на будущем.

Наталья Поклонская настаивает на русских традициях, которые требуют с уважением относиться к усопшим, и хоронить их в землю, отпуская дух человека. Она уверена, что решение мумифицировать тело было вызвано потребностями того времени, которые сейчас уже не актуальны.

Ранее Константин Косачев уже предлагал перенести мавзолей в другое место, которое будет более подходящим для бывшего вождя СССР. Он также считает, что необходимо уважить память человека, предоставив ему соответствующие почести. Останутся эти слова только разговорами, или будут приняты какие-то меры сейчас, неизвестно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:55

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