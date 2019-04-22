Медики рассказали об опасности переизбытка витаминов





Специалисты отмечают, сейчас во всем мире существует мода на регулярное употребление разных витаминов, причем без консультации с врачами. Такой подход крайне опасен для всего организма, но мало кто об этом знает. Переизбыток витамина E способен увеличить шанс инсульта, а также провоцирует развитие рака простаты у мужчин. Это вещество медики рекомендуют получать из натуральных продуктов: орехов, семян и зеленых овощей.В умеренных количествах витамин D полезен для всей сердечно-сосудистой системы, но при чрезмерном употреблении грозит повлиять на ритм биения сердца, развитие рака кожи и болезней почек. Существуют и другие заболевания, чьей риск повышает в таких ситуациях – это атеросклероз, образование камней в разных органах организма, а также регулярные головные боли.Переизбыток витамина B6 способен спровоцировать целый «букет» проблем. Небольшая часть из них: акне, аллергия, изжога, тошнота, сонливость, покалывание кожи, потеря аппетита, снижение мышечного тонуса. Любимый многими витамин C оказался не менее опасным. Он приводит к нарушению обмена веществ во всем организме, что провоцирует развитие разных заболеваний.