Евросоюз создаст гигантскую базу биометрических данных на 350 млн человек
Парламент Евросоюза проголосовал за создание гигантской базы биометрических данных на 350 миллионов человек. Вся информация базы Common Identity будет использоваться для поиска граждан.
В базе данных Common Identity планируют объединить биометрические характеристики 350 миллионов людей с возможностью сортировки и поиска. В соответствии с концепцией, граждане стран Евросоюза и других государств предоставят свои идентификационные записи, а именно имена, даты рождения и номера паспортов. Кроме того, планируется собрать отпечатки пальцев и сканирование лиц, чем смогут пользоваться сотрудники правоохранительных органов. Таким образом работа пограничников и органов правопорядка ЕС будет упрощена.
В Common Identity объединят данные Шенгенской информационной системы, Eurodac, Визовой информационной системы и трех новых баз для граждан с судимостью, входа/выхода и авторизации путешествий.
В базе данных Common Identity планируют объединить биометрические характеристики 350 миллионов людей с возможностью сортировки и поиска. В соответствии с концепцией, граждане стран Евросоюза и других государств предоставят свои идентификационные записи, а именно имена, даты рождения и номера паспортов. Кроме того, планируется собрать отпечатки пальцев и сканирование лиц, чем смогут пользоваться сотрудники правоохранительных органов. Таким образом работа пограничников и органов правопорядка ЕС будет упрощена.
В Common Identity объединят данные Шенгенской информационной системы, Eurodac, Визовой информационной системы и трех новых баз для граждан с судимостью, входа/выхода и авторизации путешествий.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:50