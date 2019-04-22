Евросоюз создаст гигантскую базу биометрических данных на 350 млн человек





В базе данных Common Identity планируют объединить биометрические характеристики 350 миллионов людей с возможностью сортировки и поиска. В соответствии с концепцией, граждане стран Евросоюза и других государств предоставят свои идентификационные записи, а именно имена, даты рождения и номера паспортов. Кроме того, планируется собрать отпечатки пальцев и сканирование лиц, чем смогут пользоваться сотрудники правоохранительных органов. Таким образом работа пограничников и органов правопорядка ЕС будет упрощена.В Common Identity объединят данные Шенгенской информационной системы, Eurodac, Визовой информационной системы и трех новых баз для граждан с судимостью, входа/выхода и авторизации путешествий.