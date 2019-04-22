АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные причины возникновения рака
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

«Не надо никого убивать»: Ксения Собчак прокомментировала пост Максима Виторгана

Бывшая телеведущая скандального телешоу «Дом-2» Ксения Собчак прокомментировала пост своего еще законного супруга Максима Виторгана. К слову, известнейший российский актер и режиссер не оценил шутку жены.

«Не надо никого убивать»: Ксения Собчак прокомментировала пост Максима Виторгана

Не секрет, что на данный момент Виторган находится в Норвегии, куда несколько дней назад отправился в компании популярного латвийского писателя Алекса Дубасова и своего коллеги Александра Робакова. Известно, что именно на территории обширного полярного архипелага Шпицберген стартовал съемочный процесс кинокартины под названием «Отход на север».

Сейчас знаменитости продолжают выкладывать в личных микроблогах многочисленные фотографии и Stories, на которых демонстрируют преданным поклонникам всю красоту Шпицбергена. Не смогла пройти мимо одного из свежих снимков Виторгана и его супруга Ксения.

Эпатажная тележурналистка попросила под кадром, на котором три мужчины якобы собираются кого-то подстрелить, никого не убивать. Впрочем, Максим явно не понял шутку Ксении и дал ей маленький совет.

«Не надо никого убивать»: Ксения Собчак прокомментировала пост Максима Виторгана

«Сделай себе такую татуировку!» - написал популярный актер.

Стоит напомнить, что почти 2 месяца назад Виторган и Собчак сделали официальное заявление о том, что расстались. Ксения и Максим сообщила, что давно не живут вместе, однако стараются сохранить дружеские отношения ради общего наследника 2-летнего Платона.

К слову, на совет режиссера экс-кандидат на пост президента РФ пока никак не отреагировала.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали лучшие наушники для
Вершина пищевой цепи Каспия под
Наташа Королева поздравила с победой в
«Не надо никого убивать»: Ксения Собчак
Эксперты назвали повышающие риск
Настасья Самбурская будет петь шансон
Ольга Бузова отдыхает в санатории в
Дочь Евгения Осина Агния попала в
Лена Кудрявцева сравнила политику с
Директор Любови Успенской опроверг
Янукович поздравил Зеленского с победой
Эксперты назвали главные причины
Стала известна цена флагманского Meizu
Дочь звезды «Дома-2» Лены Бушиной стала
Ученые рассказали о вреде отказа от
Звезда «Дома-2» Женя Руднев заставляет
Владимира Зеленского пригласили
Профиль Антона Гусева заблокировала
Эксперты назвали ошибки в питании,
Ольгу Рапунцель пристыдили за беззубого
Лолита Милявская об избрании Зеленского
Николай Басков надеется снова
Светлана Лобода назвала избрание
Ученики “Школы экстрасенсов” в новом
Эксперты составили ТОП-20 лучших
Располневшая Джессика Симпсон впервые
Игорь Крутой борется с возрастным
Kia проводит тесты спортивного
Актер Михаил Козаков умирал в бедности
Ученые: Кофе в сочетании со сладостями
Просмотреть все новости