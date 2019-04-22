«Не надо никого убивать»: Ксения Собчак прокомментировала пост Максима Виторгана

«Сделай себе такую татуировку!» - написал популярный актер.

Не секрет, что на данный момент Виторган находится в Норвегии, куда несколько дней назад отправился в компании популярного латвийского писателя Алекса Дубасова и своего коллеги Александра Робакова. Известно, что именно на территории обширного полярного архипелага Шпицберген стартовал съемочный процесс кинокартины под названием «Отход на север».Сейчас знаменитости продолжают выкладывать в личных микроблогах многочисленные фотографии и Stories, на которых демонстрируют преданным поклонникам всю красоту Шпицбергена. Не смогла пройти мимо одного из свежих снимков Виторгана и его супруга Ксения.Эпатажная тележурналистка попросила под кадром, на котором три мужчины якобы собираются кого-то подстрелить, никого не убивать. Впрочем, Максим явно не понял шутку Ксении и дал ей маленький совет.Стоит напомнить, что почти 2 месяца назад Виторган и Собчак сделали официальное заявление о том, что расстались. Ксения и Максим сообщила, что давно не живут вместе, однако стараются сохранить дружеские отношения ради общего наследника 2-летнего Платона.К слову, на совет режиссера экс-кандидат на пост президента РФ пока никак не отреагировала.